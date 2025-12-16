IPL 2026 squads: Full list of all 10 teams after auction

Australian all-rounder Cameron Green received a record Rs 25.20 crore bid from Kolkata Knight Riders (KKR) as 77 players (29 overseas) were sold at the IPL 2026 auction in Abu Dhabi on Tuesday (December 16).

A total of Rs 215.45 crore was spent at the auction, with all 10 teams building a squad strength of 25 players each.

Here is the full list of all 10 squads for IPL 2026 after the auction.

Chennai Super Kings (CSK)

Squad strength: 25 players (8 overseas)

Players retained (16): MS Dhoni, Ruturaj Gaikwad, Sanju Samson (traded in from RR), Ayush Mhatre, Dewald Brewis, Shivam Dube, Urvil Patel, Noor Ahmad, Nathan Ellis, Shreyas Gopal, Khaleel Ahmed, Ramakrishna Ghosh, Mukesh Choudhary, Jamie Overton, Gurjapneet Singh, Anshul Kamboj.

Players bought at auction (9): Prashant Veer (Rs 14.20 crore), Kartik Sharma (Rs 14.20 crore), Rahul Chahar (Rs 5.20 crore), Akeal Hosein (Rs 2 crore), Matt Henry (Rs 2 crore), Matthew Short (Rs 1.50 crore), Sarfaraz Khan (75 lakh), Zak Foulkes (Rs 75 lakh), Aman Khan (Rs 40 lakh).

Delhi Capitals (DC)

Squad strength: 25 players (8 overseas)

Players retained (17): Nitish Rana (traded in from RR), Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, Mukesh Kumar.

Players bought at auction (8): Auqib Nabi Dar (Rs 8.40 crore), Pathum Nissanka (Rs 4 crore), David Miller (Rs 2 crore), Ben Duckett (Rs 2 crore), Lungi Ngidi (Rs 2 crore), Kyle Jamieson (Rs 2 crore), Prithiv Shaw (Rs 75 lakh), Sahil Parikh (Rs 30 lakh).

Gujarat Titans (GT)

Squad strength: 25 players (7 overseas)

Players retained (20): Anuj Rawat, Glenn Phillips, Gurnoor Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, Jos Buttler, Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammed Siraj, Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R Sai Kishore, Rahul Tewatia, Rashid Khan, B Sai Sudharsan, M Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar.

Players bought at auction (5): Jason Holder (Rs 7 crore), Tom Banton (Rs 2 crore), Ashok Sharma (Rs 90 lakh), Luke Wood (Rs 75 lakh), Prithvi Raj (Rs 30 lakh).

Kolkata Knight Riders (KKR)

Squad strength: 25 players (8 overseas)

Players retained (12): Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakravarthy.

Players bought at auction (13): Cameron Green (Rs 25.20 crore), Mustafizur Rahman (Rs 9.20 crore), Matheesha Pathirana (Rs 18 crore), Tejasvi Singh (Rs 3 crore), Finn Allen (Rs 2 crore), Rachin Ravindra (Rs 2 crore), Tim Seifert (Rs 1.50 crore), Akash Deep (Rs 1 crore), Rahul Tripathi (Rs 75 lakh), Prashant Solanki (Rs 30 lakh), Kartik Tyagi (Rs 30 lakh), Sarthak Ranjan (Rs 30 lakh), Daksh Kamra (Rs 30 lakh).

Lucknow Super Giants (LSG)

Squad strength: 25 players (7 overseas)

Players retained (19): Abdul Samad, Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar (traded in from MI), Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami (traded in from SRH), Mitchell Marsh, Mohsin Khan, Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed.

Players bought at auction (6): Josh Inglis (Rs 8.60 crore), Mukul Choudhary (Rs 2.60 crore), Akshat Raghuwanshi (Rs 2.20 crore), Wanindu Hasaranga (Rs 2 crore), Anrich Nortje (Rs 2 crore), Naman Tiwari (Rs 1 crore).

Mumbai Indians (MI)

Squad strength: 25 players (8 overseas)

Players retained (20): Shardul Thakur (traded in from LSG), Sherfane Rutherford (traded in from GT), Mayank Markande (traded in from KKR), AM Ghazanfar, Ashwani Kumar, Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, Ryan Rickelton, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Trent Boult, Will Jacks.

Players bought at auction (5): Quinton de Kock (Rs 1 crore), Atharva Ankolekar (Rs 30 lakh), Mohammad Izhar (Rs 30 lakh), Danish Malewar (Rs 30 lakh), Mayank Rawat (Rs 30 lakh).

Punjab Kings (PBKS)

Squad strength: 25 players (8 overseas)

Players retained (21): Arshdeep Singh, Azmatullah Omarzai, Harnoor Singh Pannu, Harpreet Brar, Lockie Ferguson, Marco Jansen, Marcus Stoinis, Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal.

Players bought at auction (4): Ben Dwarshuis (Rs 4.40 crore), Cooper Connolly (Rs 3 crore), Vishal Nishad (Rs 30 lakh), Pravin Dubey (Rs 30 lakh).

Rajasthan Royals (RR)

Squad strength: 25 players (8 overseas)

Players retained (16): Donovan Ferreira (traded in from DC), Ravindra Jadeja (traded in from CSK), Sam Curran (traded in from CSK), Dhruv Jurel, Jofra Archer, Kwena Maphaka, Lhuan-Dre Pretorius, Nandre Burger, Riyan Parag, Sandeep Sharma, Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashasvi Jaiswal, Yudhvir Singh Charak.

Players bought at auction (9): Ravi Bishnoi (Rs 7.2 crore), Adam Milne (Rs 2 crore), Ravi Singh (Rs 95 lakh), Sushant Mishra (Rs 90 lakh), Kuldeep Sen (Rs 75 lakh), Vignesh Puthur (Rs 30 lakh), Yash Punja (Rs 30 lakh), Aman Rao (Rs 30 lakh), Brijesh Sharma (Rs 30 lakh).

Royal Challengers Bengaluru (RR)

Squad strength: 25 players (8 overseas)

Players retained (17): Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar, Tim David, Krunal Pandya, Romario Shepherd, Jitesh Sharma, Bhuvneshwar Kumar, Yash Dayal, Josh Hazlewood, Suyash Sharma, Abhinandan Singh, Jacob Bethell, Nuwan Thushara, Rasikh Dar, Swapnil Singh.

Players bought at auction (8): Venkatesh Iyer (Rs 7 crore), Mangesh Yadav (Rs 5.20 crore), Jacob Duffy (Rs 2 crore), Jordan Cox (Rs 75 lakh), Satvik Deswal (Rs 30 lakh), Vicky Ostwal (Rs 30 lakh), Vihaan Malhotra (Rs 30 lakh), Kanishk Chouhan (Rs 30 lakh).

Sunrisers Hyderabad (SRH)

Squad strength: 25 players (8 overseas)

Players retained (15): Abhishek Sharma, Aniket Verma, Brydon Carse, Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, Pat Cummins, R Smaran, Travis Head, Zeeshan Ansari.

Players bought at auction (10): Liam Livingstone (Rs 13 crore), Jack Edwards (Rs 3 crore), Salil Arora (Rs 1.50 crore), Shivam Mavi (Rs 75 lakh), Shivang Kumar (Rs 30 lakh), Krains Fuletra (Rs 30 lakh), Praful Hinge (Rs 30 lakh), Amit Kumar (Rs 30 lakh), Onkar Tarmale (Rs 30 lakh), Sakib Hussain (Rs 30 lakh).