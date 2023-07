ചിരവൈരിക്കും ആത്മമിത്രത്തിനുമിടയിലെ അതിശയകരമായ ദൂരമില്ലായ്മ

Martina Navratilova and Chris Evert are two legendary figures in the world of tennis whose rivalry and friendship have left an indelible mark on the sport. Their dynamic and compelling relationship both on and off the court has been extensively documented, and Sally Jenkins, a renowned sports journalist, has shed light on their unique bond in her brilliant Washington Post article ‘Bitter rivals, Beloved Friends, Survivors on the fiftieth year of their friendship’.

Advertisement

Read this article’s English version here

1985 ലാണ് മാര്‍ട്ടിന നവരത്തിലോവയുടെ ആത്മകഥ- Being Myself പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അതിലൊരു അധ്യായം തന്‍റെ ചിരവൈരിയും പിന്നീട് ആത്മമിത്രവുമായിത്തീര്‍ന്ന് ക്രിസ് എവര്‍ട്ടിനെ പറ്റിയാണ്. ക്രിസ് എന്ന് തലക്കെട്ടുള്ള ആ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ഒന്നാംതരം ടീസറും മാര്‍ട്ടിന കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ക്രിസ് എവര്‍ട്ട് എഴുതിയ ആത്മകഥയില്‍ – Chrissie, My own story – ഇതുപോലെ മാര്‍ട്ടിനയെ കുറിച്ചും വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരേ കാലത്തെ അവര്‍ രണ്ടു പേരും വ്യത്യസ്ത വീക്ഷണകോണിലൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുവെന്ന് വായിക്കുന്നത് അതീവ കൌതുകകരമാണ്. രണ്ടു കാഴ്ചപ്പാടുകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴും അതിലുള്‍ച്ചേര്‍ന്നിട്ടുള്ള വസ്തുതകള്‍ കടുകിട മാറുന്നില്ലെന്നതാണ് വായിക്കുന്നവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുക. കളിക്കളത്തോടും ജീവിതത്തോടും ഇരുവരും പുലര്‍ത്തിപ്പോന്നിരുന്ന അസാമാന്യമായ ആത്മാര്‍ത്ഥത പ്രതിഫലിക്കുന്നതാണ് ആത്മകഥകളില്‍ പരസ്പരം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങള്‍.

‘ 1973 ആക്രൊണിലാണ് ഞാനും മാര്‍ട്ടിനയും ആദ്യമായി ത്മില്‍ കളിക്കുന്നത്. 7-6, 6-3 എന്ന സ്കോറില്‍ ഞാന്‍ ജയിച്ചുവെങ്കിലും എന്നേക്കാള്‍ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആ എതിരാളിയുടെ കൂറ്റന്‍ ഇടംകൈ സെര്‍വുകള്‍ അപ്പോഴേ ഞാന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. അവളുടെ വോളികള്‍ എന്നം കോര്‍ട്ടിന്‍റെ മൂലകളിലേക്ക് നിരന്തരം ഓടിക്കാന്‍ പോന്നതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സെര്‍വുകളേക്കാളും വോളികളേക്കാളും എന്നെ ആകര്‍ഷിച്ചത് അവള്‍ തന്നെയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഇരുപത് പൌണ്ടെങ്കിലും ഭാരക്കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന അവള്‍ കളിക്കിടെ സ്വയം പഴിക്കുന്നത് പതിവായിരുന്നു. തേങ്ങിയും കരഞ്ഞും നിരാശപ്പെട്ടും ഒരു വികാരവും മറച്ചു വക്കാത്ത പ്രകൃതം. അത് പക്ഷെ ഒരു നല്ല ഗുണമാണെന്ന് പിന്നീടാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കിയത്- അവളെന്‍റെ സ്ഥിരം സിംഗ്ള്‍സ് എതിരാളിയും ഡബ്ള്‍സ് പങ്കാളിയും സുഹൃത്തുമായതിന് ശേഷം’ എന്‍റെ സ്വന്തം കഥയില്‍ ക്രിസ്സി എഴുതി.

അതേസമയം പതിനാറാം വയസ്സില്‍ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള തന്‍റെ ആദ്യയാത്രയെ പറ്റിയുള്ള വിവരണത്തിനിടെ അവിടെ നിന്ന് കണക്കില്ലാതെ കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പമാണ് തന്‍റെ അത്മകഥയില്‍ മാര്‍ട്ടിന ക്രിസ് എവെര്‍ട്ടിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പെണ്ണുങ്ങളുടെ രൂപലാണ്യമില്ലാതെ കോലുപോലെയുള്ളവള്‍ എന്ന പഴി കേട്ടിരുന്ന തനിക്ക് മക്ഡൊണാള്‍ഡിലേയും മറ്റും ഭക്ഷണത്തോട് വല്ലാത്ത ആകര്‍ഷണമാണ് തോന്നിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടാണ് ക്രിസുമായുള്ള ആദ്യത്തെ മത്സരത്തെ പറ്റി മാര്‍ട്ടിന പറയുന്നത്. ‘തടികൂടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന ഉപദേശമൊന്നും ഞാന്‍ ചെവിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. അല്‍പം പുഷ്ടിവച്ചതോടെ ഞാന്‍ അല്‍പംകൂടി സ്ത്രീത്വം കൈവരിച്ചുവെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടെതെല്ലാം തിന്നു നടക്കുന്നതിനിലാണ് ആക്രൊണിലെ കളി. അങ്ങനെ കോലുപോലുള്ള ശരീരത്തില്‍ നിന്ന് മോചനം നേടി ശരീരപുഷ്ടിയോടെ കളത്തിലിറങ്ങിയ എന്നെ കാത്ത് ഒന്നാം റൌണ്ടില്‍ തന്നെ ഒരു അമേരിക്കന്‍ കളിക്കാരിയുണ്ടായിരുന്നു, എന്നേക്കാള്‍ രണ്ടു വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള അവളുടെ പേര് ക്രിസ്റ്റീന്‍ മേരി എവര്‍ട്ട് എന്നായിരുന്നു. (പരിചയമായതില്‍ പിന്നെ ക്രിസ്സിയെന്ന് മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും പറയുന്നുണ്ട് മാര്‍ട്ടിന.)

‘ഞാനാദ്യമായി അമേരിക്കയിലെത്തുമ്പോള്‍തന്നെ ക്രിസ് അവിടുത്തെ പ്രധാന കളിക്കാരില്‍ ഒരാളായിരുന്നു. പതിനഞ്ചാം വയസ്സില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ക്രിസ് 1971 ലെ അമേരിക്കന്‍ ഓപ്പണിലും 72 ലെ വിംബ്ള്‍ഡനിലും സെമിഫൈനലിലെത്തി അമേരിക്കക്കാരുടെ പൊന്നോമനയായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവളുടെ ഇരുകൈയും ചേര്‍ത്തുള്ള ബാക്കഹാന്‍ഡ് ഷോട്ടുകള്‍ക്ക് സൌമ്യമായി ഒന്നും വിചാരിക്കല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞ് എതിരാളിയുടെ ഹൃദയം പിളര്‍ക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നു – മാര്‍ട്ടീന ക്രിസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. അന്ന് ക്രിസിനോട് തോറ്റെങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത കൊല്ലം മുതല്‍ തന്നെ അവര്‍ കളത്തിലെ ഒത്ത എതിരാളികളായി മാറി- ഐസ് ക്രീമുഖളില്‍ ചോക്കലേറ്റും വാനിലയും പോലെ അല്ലെങ്കില്‍ സംഗീതത്തില്‍ ജാസ്സും ക്ലാസ്സിക്കലും പോലെ വനിതാ ടെന്നീസിലെ

ഉത്തുംഗശൃംഗങ്ങള്‍ കീഴടക്കാന്‍ മത്സരിച്ച വിരുദ്ധ ശൈലിയും സ്വഭാവവുമുള്ള രണ്ടു പേര്‍ എന്നാണ് മാര്‍ട്ടിന അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്.

കളത്തില്‍ കാണിക്കുന്ന ഹൃദയകാഠിന്യമുള്ളയാളല്ല മാര്‍ട്ടിന, അതിന് നേരെ വിരുദ്ധമായിരുന്നു അവളുടെ സ്വഭാവം. അവിശ്വസനീയമാം വിധം സത്യസന്ധയും ജീവിതപരീക്ഷണങ്ങള്‍ക്കുമുന്നില്‍തളര്‍ന്നു പോകുന്നവളുമാണ് മാര്‍ട്ടിനയെന്ന് ക്രിസ് നേരത്തെത്തന്നെ തന്‍റെ ആത്മകഥയില്‍ പറഞ്ഞു വച്ചിട്ടുമുണ്ടായിരുന്നു.

അമ്പതാം വര്‍ഷത്തിലെത്തിയ ഇവരുടെ അപൂര്‍വ സൌഹൃദത്തെക്കുറിച്ചാണ് സാലി ജെന്‍കിന്‍സ് വാഷിംഗ് ടണ്‍ പോസ്റ്റില്‍ ദീര്‍ഘമായി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്.

അവിശ്വാസിയും ചെറുപ്രായത്തിലേ സമഗ്രാധിപത്യവിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയ ഉറക്കെ പറയുന്നവളും സര്‍വോപരി സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗിയുമായി മാര്‍ട്ടിനയും, അച്ഛന്‍റെ കടുത്ത ശിക്ഷണത്തിന്‍ കീഴില്‍വളര്‍ന്ന, കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസിയും രാജ്യത്തിന്‍റെയാകെ സ്നേഹഭാജനവുമായ ക്രിസ് എവെര്‍ട്ടും തമ്മിലുള്ള സൌഹൃദത്തിന് ഒരു നാഴികച്ചിരട്ടയുടെ (Hour glass) രൂപമാണെന്നാണ് ജെന്‍കിന്‍സ് പറയുന്നത്. വിശാലമായി തുടങ്ങി പിന്നെ ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതായി, അടുത്തഘട്ടത്തില്‍ വീണ്ടും വളര്‍ന്ന് വികസിച്ച അസാധാരണ ബന്ധം.

കൌമാരക്കാരെന്ന നിലയില്‍ പരിചയത്തില്‍ തുടങ്ങി, പരിയാത്ത കൂട്ടുകാരും ഡബ്ള്‍സ് പങ്കാളികളുമായി വളര്‍ന്ന സൌഹൃദം ഇടക്കാലത്ത് തീര്‍ത്തും ഇല്ലാതായതിനെ പറ്റി ഇരുവര്‍ക്കും പറയാനുള്ളത് ഒരേ കഥ തന്നെയാണെന്നതാണ് അവരെ വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നതും. ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള കൂട്ടുകാരിക്കെതിരെ നിരന്തരം കളിക്കേണ്ടിവരുന്നത് ക്രിസിനായിരുന്നു കൂടുതല്‍ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത്. ഡബ്ള്‍സില്‍ ഒന്നിച്ച് കളിച്ച് അതേ ടൂര്‍ണമെന്‍റില്‍ തന്നെ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നത് ക്രിസ് എവര്‍ട്ടിന് ഒട്ടും പ്രായോഗികമായി തോന്നിയില്ല. ഡബ്ള്‍സ് പങ്കാളിത്തം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള ക്രിസിന്‍റെ തീരുമാനം അവര്‍ തമ്മിലുള്ള അകല്‍ച്ചക്കും കാരണമായി. 1976 ലാണ് മാര്‍ട്ടിന – ക്രിസ് എവര്‍ട്ട് സഖ്യം വിംബ്ള്‍ഡന്‍ ഡബ്ള്‍സ് കിരീടം നേടുന്നത്. പിന്നീട് വഴിപിരിഞ്ഞ ഇരുവരും വിഖ്യാതമായ ഗ്രാന്‍ഡ്സ്ലാം ഫൈനലുശല്‍ പലതവണ ഏറ്റുമുട്ടി. 89 ല്‍ ക്രിസും 94 ല്‍ മാര്‍ടിനയും വിരമിക്കുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ സൌഹൃദവും പുനസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

പ്രണയ ജീവിതത്തില്‍ താനേറ്റവും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാര്‍ട്ടിനയോടാണെന്ന് പറയാന്‍ ഒരു കാലത്ത് നിത്യകാമുകീ പരിവേഷമുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ് എവര്‍ട്ടിന് ഒരു മടിയുമില്ല. സ്വവര്‍ഗ്ഗാനുരാഗം തുറന്നു പറഞ്ഞതോടെ കടുത്ത മാധ്യമവേട്ടക്കിരയായ മാര്‍ട്ടിനക്കൊപ്പം നില്‍ക്കാനും അതേമനസ്സ് തന്നെയായിരുന്നു അവര്‍ക്ക്. എണ്‍പതുകളുടെ തുടക്കത്തില്‍ അടക്കവുമൊതുക്കവുമില്ലാത്തവളെന്ന് മാര്‍ട്ടിനയെ അപഹസിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തില്‍ ക്രിസിന്‍റെ സ്വന്തം ഏജന്‍റും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുത.

ഇവര്‍ തമ്മിലുള്ള അതിഗംഭീര മത്സരങ്ങളേക്കാള്‍ സാലി ജന്‍കിന്‍സിനെ ആകര്‍ഷിച്ചത് കളത്തിനുപുറത്തുള്ള അവരുടെ ബന്ധവും അതിലെ സങ്കീര്‍ണതകളുമാണ്. കളത്തില്‍ നിന്നു വിരമിച്ചതിനു ശേഷം അയല്‍വാസികളായതും മാര്‍ട്ടിനയടെ അറുപതാം പിറന്നാളിന് സ്വര്‍ണ മോതിരങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കുന്നതും ഒടുവില്‍ യാദൃച്ഛികതയുടെ അങ്ങേയറ്റമെന്ന വണ്ണം ഇരുവര്‍ക്കും ഏതാണ്ട് അടുത്തടുത്ത കാലത്ത് കാന്‍സര്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇരുവരും സാലി ജെന്‍കിന്‍സിനോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് . ലാന്‍സ് ആംസ്ട്രോങ്ങിന്‍റെ ജീവിതകഥയിലൂടെ ലോകശ്രദ്ധനേടിയ സാലി ജെന്‍കിന്‍സ് അതിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയും സവിശേഷ പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്നുണ്ട്. എഴുത്തില്‍ പറയുന്ന എല്ലാ കളികളും ജെന്‍കിന്‍സ് നേരില്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നതാണ് മറ്റൊരു കൌതുകം.

കാന്‍സര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരം താനാദ്യം അറിയിക്കുന്നത്

മാര്‍ട്ടിനയോടാണെന്ന് ക്രിസ് ജെന്‍കിന്‍സിനോട് പറയുന്നുണ്ട്.

ഒരു നിമിഷം.. പ്രഫഷണല്‍ ജീവിതത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും ആഴത്തില്‍ മുറിവേല്‍പിച്ചയാളോട്, കളത്തില്‍ അവരുടെ ശസീരഭാഷ കണ്ടാല്‍ ചോരതിളക്കുമായിരുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കല്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതേ ആളോട് – അവരോടാണ് തനിക്ക് കാന്‍സറാണെന്ന് ക്രിസ് ആദ്യമായി പറയുന്നത്, ജെന്‍കിന്‍സിന്‍റെ ഈ അത്ഭുതത്തില്‍നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് ഒരു പക്ഷെ കായികമേഖലയില്‍ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായിതിലേറ്റവും മികച്ചതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാവുന്ന ഈ ദീര്‍ഘലേഖനം ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഇത്ര പക്വതയാർജ്ജിക്കും മുമ്പ് എഴുതിയ ആത്മകഥകളിലും ഇപ്പോഴത്തെ സംഭാഷണത്തിലും തെളിയുന്ന ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്. മാര്‍ട്ടിനയുടെ രാഷ്ട്രീയബോധവും ‘സഖാത്വ’വുമാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്‍റെ അടിത്തറ.

സൌഹൃദം ആദ്യമെല്ലാം വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. കാരണം കളിയിലെല്ലാം വിജയം ക്രിസിനായിരുന്നു. പരസ്പരം കളിച്ച ആദ്യത്തെ ഇരുപതു കളികളില്‍ ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണ്‍ ഫൈനലടക്കം ക്രിസിനായിരുന്നു വിജയം. ഉയരെ നിന്ന നോക്കുന്നത് സുഖമുള്ള കാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് ആത്മകഥയില്‍ ക്രിസ് എവര്‍ട്ട് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്താണ് ക്രിസ് മാര്ർട്ടിനയെ ഡബ്ള്‍സ് പങ്കാളിയാകാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പോകെപ്പോകെ മാര്‍ട്ടിന വിജയങ്ങളില്‍ നിന്ന വിജയങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ പങ്കാളിത്തം പിരിയാന്‍ ക്രിസ് തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. താന്‍ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന തോന്നലിലാണ് മാർട്ടിന കൂട്ടുകാരിയുമായി അകലുന്നത്. തനിക്ക് ഭീഷണിയാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പുള്ളവരുമായി മാത്രമേ അന്ന് ക്രിസിന് കൂട്ടു കൂടാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ.വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ഇരുവര്‍ക്കും ഇതെല്ലാം ഒപ്പമിരുന്ന് തുറന്നു പറയാനാവുന്നു എന്നതാണ് അവരുടെ കൂട്ടിനെ പക്ഷെ പിന്നീട് സവിശേഷമാക്കുന്നത്. എണ്‍പതുകളുടെ പകുതി പിന്നിടുന്നതോടെ ഇരുവരും പിണക്കം വിട്ട് തിരിച്ചുവന്നിരുന്നു, ആത്മകഥക്ക ശേഷമുള്ള ഇക്കാലയളവിലാണ് മാര്‍ട്ടിന ആദ്യമായി ചെക്കോസ്ലോവാക്യയിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നത്, ഫെഡറേഷന്‍ കപ്പ് ടീമിന്‍റെ ഭാഗമായി. പലായനത്തിന് ശേഷം ആദ്യായി തിരിച്ചു പോകുമ്പോള്‍ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടുമെന്നതില്‍ ആശങ്കാകുലയായിരുന്നു മാര്‍ട്ടിന.

പരുക്കേറ്റ് വിശ്രമത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും ക്രിസ് ടീമിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നത് കൂട്ടുകാരിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. പ്രാഗിനെ കാണികള്‍ മാര്‍ട്ടിനയെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കയ്യടിച്ചാദരിച്ചപ്പോഴുണ്ടായ രോമാഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് ക്രിസ് പറയുന്നുണ്ട്.

ക്രിസ് തന്‍റെ അവസാനത്തെ വിംബ്ള്‍ഡനില്‍ ക്വാര്‍ട്ടറില്‍ എണ്‍പത്തിയേഴാം റാങ്കുകാരി ലോറ ഗൊലാര്‍സയോട് തോല്‍ക്കുമെന്നായപ്പോള്‍ സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ കമോണ്‍ ക്രിസ്സീ എന്ന് ആര്‍ത്തുവിളിച്ചിരുന്ന മാര്‍ട്ടിനയും അതുപോലെത്തന്നെ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു.

ജോണ്‍ ലോയ് ഡുമായുള്ള വിവാഹമോചനത്തിനു ശേഷം വിഷാദത്തിലേക്ക് വീണ ക്രിസിനെ ആസ്പിനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്, മാര്‍ട്ടിന. അവിടുത്തെ ക്രിസ്മസ് സ്കീയിംഗ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ വച്ചാണ് ക്രിസ് പിന്നീട് ജീവിതത്തിലേക്ക് കൂട്ടിയ സ്കീയിംഗ് കോച്ച് ആന്‍ഡി മില്ലിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അടുത്തയാഴ്ച മാര്‍ട്ടിന ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിന് പോയപ്പോള്‍ ക്രിസ് മാര്‍ട്ടിനയുടെ വീട്ടില്‍ തന്നെ തങ്ങി, മില്ലിനൊപ്പം.

‘ കര്‍ത്താവേ ഞാന്‍ മാര്‍ട്ടിന നവരത്തിലോവയുടെ കിടപ്പറയില്‍ ക്രിസ് എവര്‍ട്ടിനൊപ്പം കഴിയുകയാണല്ലോ’ എന്നത്ഭുതപ്പെടുന്ന ആന്‍ഡി മില്ലിനെ കുറിച്ച് ക്രിസ് പറയുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ ജെന്‍കിന്‍സിന്‍റെ എഴുത്തിലെ ഏറ്റവും ജീവസ്സുറ്റ ഭാഗം.

അമേരിക്കന്‍ ഓപ്പണ്‍ വേദിയില്‍ ആര്‍തര്‍ ആഷെയുടെ പ്രതിമയുണ്ട്, വിംബ്ള്‍ഡനില്‍ ഫ്രെഡ് പെറിയുടേത്, ഓസ്ട്രേലിയന്‍ ഓപ്പണിന് റോഡ് ലേവറും ഫ്രഞ്ച് ഓപ്പണിന് റഫാല്‍ നദാലും പ്രതിഷ്ഠകളായുണ്ട് – പക്ഷെ വനിതാ ടെന്നീസിനെ ഏറ്റവും പ്രചോദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ടു സ്ത്രീകള്‍ എവിടേയും പ്രതിഷ്ഠയായില്ല. അവരുടെ ഓര്‍മ്മക്ക് വെങ്കലരൂപങ്ങള്‍ ആവശ്യമില്ല, കാരണം അവര്‍ക്ക് അവരുണ്ടല്ലോ എന്നാണ് സാലി ജെന്‍കിന്‍സ് എഴുത്തവസാനിപ്പിക്കുന്നത് – ആ വരികളിലുണ്ട് ആ ജീവിതങ്ങളുടെ സത്ത.