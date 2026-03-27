    IPL 2026 2nd phase schedule out: Full list of fixtures, venues, start times

    27 March 2026 7:35 AM IST

    The second phase of the IPL 2026 will begin on April 13 and conclude on May 24, the BCCI announced on Thursday (March 36) while releasing the full fixtures of the league phase.

    The first phase runs from March 28 to April 12, with defending champions Royal Challengers Bengaluru and Sunrisers Hyderabad facing off in the league opener at the M Chinnaswamy Stadium on Saturday. The final is slated for May 31 in Bengaluru.

    The second phase will feature eight double-headers. The venues for the playoffs will be announced at a later date.

    Here is the full schedule of IPL 2026

    MatchDateDayTime (IST)HomeAwayVenue
    128 MarchSaturday7:30 PMSunrisers HyderabadRoyal Challengers BengaluruBengaluru
    229 MarchSunday7:30 PMKolkata Knight RidersMumbai IndiansMumbai
    330 MarchMonday7:30 PMChennai Super KingsRajasthan RoyalsGuwahati
    431 MarchTuesday7:30 PMGujarat TitansPunjab KingsNew Chandigarh
    51 AprilWednesday7:30 PMDelhi CapitalsLucknow Super GiantsLucknow
    62 AprilThursday7:30 PMSunrisers HyderabadKolkata Knight RidersKolkata
    73 AprilFriday7:30 PMPunjab KingsChennai Super KingsChennai
    84 AprilSat3:30 PMMumbai IndiansDelhi CapitalsDelhi
    94 AprilSat7:30 PMRajasthan RoyalsGujarat TitansAhmedabad
    105 AprilSun3:30 PMLucknow Super GiantsSunrisers HyderabadHyderabad
    115 AprilSun7:30 PMChennai Super KingsRoyal Challengers BengaluruBengaluru
    126 AprilMon7:30 PMPunjab KingsKolkata Knight RidersKolkata
    137 AprilTue7:30 PMMumbai IndiansRajasthan RoyalsGuwahati
    148 AprilWed7:30 PMGujarat TitansDelhi CapitalsDelhi
    159 AprilThu7:30 PMLucknow Super GiantsKolkata Knight RidersKolkata
    1610 AprilFri7:30 PMRoyal Challengers BengaluruRajasthan RoyalsGuwahati
    1711 AprilSat3:30 PMSunrisers HyderabadPunjab KingsNew Chandigarh
    1811 AprilSat7:30 PMDelhi CapitalsChennai Super KingsChennai
    1912 AprilSun3:30 PMGujarat TitansLucknow Super GiantsLucknow
    2012 AprilSun7:30 PMRoyal Challengers BengaluruMumbai IndiansMumbai
    2113 AprilMon7:30 PMRajasthan RoyalsSunrisers HyderabadHyderabad
    2214 AprilTue7:30 PMKolkata Knight RidersChennai Super KingsChennai
    2315 AprilWed7:30 PMLucknow Super GiantsRoyal Challengers BengaluruBengaluru
    2416 AprilThu7:30 PMPunjab KingsMumbai IndiansMumbai
    2517 AprilFri7:30 PMKolkata Knight RidersGujarat TitansAhmedabad
    2618 AprilSat3:30 PMDelhi CapitalsRoyal Challengers BengaluruBengaluru
    2718 AprilSat7:30 PMChennai Super KingsSunrisers HyderabadHyderabad
    2819 AprilSun3:30 PMRajasthan RoyalsKolkata Knight RidersKolkata
    2919 AprilSun7:30 PMLucknow Super GiantsPunjab KingsNew Chandigarh
    3020 AprilMon7:30 PMMumbai IndiansGujarat TitansAhmedabad
    3121 AprilTue7:30 PMDelhi CapitalsSunrisers HyderabadHyderabad
    3222 AprilWed7:30 PMRajasthan RoyalsLucknow Super GiantsLucknow
    3323 AprilThu7:30 PMChennai Super KingsMumbai IndiansMumbai
    3424 AprilFri7:30 PMGujarat TitansRoyal Challengers BengaluruBengaluru
    3525 AprilSat3:30 PMPunjab KingsDelhi CapitalsDelhi
    3625 AprilSat7:30 PMSunrisers HyderabadRajasthan RoyalsJaipur
    3726 AprilSun3:30 PMChennai Super KingsGujarat TitansAhmedabad
    3826 AprilSun7:30 PMKolkata Knight RidersLucknow Super GiantsLucknow
    3927 AprilMon7:30 PMRoyal Challengers BengaluruDelhi CapitalsDelhi
    4028 AprilTue7:30 PMRajasthan RoyalsPunjab KingsNew Chandigarh
    4129 AprilWed7:30 PMSunrisers HyderabadMumbai IndiansMumbai
    4230 AprilThu7:30 PMRoyal Challengers BengaluruGujarat TitansAhmedabad
    431 MayFri7:30 PMDelhi CapitalsRajasthan RoyalsJaipur
    442 MaySat7:30 PMMumbai IndiansChennai Super KingsChennai
    453 MaySun3:30 PMKolkata Knight RidersSunrisers HyderabadHyderabad
    463 MaySun7:30 PMPunjab KingsGujarat TitansAhmedabad
    474 MayMon7:30 PMLucknow Super GiantsMumbai IndiansMumbai
    485 MayTue7:30 PMChennai Super KingsDelhi CapitalsDelhi
    496 MayWed7:30 PMPunjab KingsSunrisers HyderabadHyderabad
    507 MayThu7:30 PMRoyal Challengers BengaluruLucknow Super GiantsLucknow
    518 MayFri7:30 PMKolkata Knight RidersDelhi CapitalsDelhi
    529 MaySat7:30 PMGujarat TitansRajasthan RoyalsJaipur
    5310 MaySun3:30 PMLucknow Super GiantsChennai Super KingsChennai
    5410 MaySun7:30 PMMumbai IndiansRoyal Challengers BengaluruRaipur
    5511 MayMon7:30 PMDelhi CapitalsPunjab KingsDharamshala
    5612 MayTue7:30 PMSunrisers HyderabadGujarat TitansAhmedabad
    5713 MayWed7:30 PMKolkata Knight RidersRoyal Challengers BengaluruRaipur
    5814 MayThu7:30 PMMumbai IndiansPunjab KingsDharamshala
    5915 MayFri7:30 PMChennai Super KingsLucknow Super GiantsLucknow
    6016 MaySat7:30 PMGujarat TitansKolkata Knight RidersKolkata
    6117 MaySun3:30 PMRoyal Challengers BengaluruPunjab KingsDharamshala
    6217 MaySun7:30 PMRajasthan RoyalsDelhi CapitalsDelhi
    6318 MayMon7:30 PMSunrisers HyderabadChennai Super KingsChennai
    6419 MayTue7:30 PMLucknow Super GiantsRajasthan RoyalsJaipur
    6520 MayWed7:30 PMMumbai IndiansKolkata Knight RidersKolkata
    6621 MayThu7:30 PMGujarat TitansChennai Super KingsChennai
    6722 MayFri7:30 PMRoyal Challengers BengaluruSunrisers HyderabadHyderabad
    6823 MaySat7:30 PMPunjab KingsLucknow Super GiantsLucknow
    6924 MaySun3:30 PMRajasthan RoyalsMumbai IndiansMumbai
    7024 MaySun7:30 PMDelhi CapitalsKolkata Knight RidersKolkata
