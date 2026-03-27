IPL 2026 2nd phase schedule out: Full list of fixtures, venues, start times
The second phase of IPL 2026 will feature eight double-headers. The venues for the playoffs will be announced at a later date
The second phase of the IPL 2026 will begin on April 13 and conclude on May 24, the BCCI announced on Thursday (March 36) while releasing the full fixtures of the league phase.
The first phase runs from March 28 to April 12, with defending champions Royal Challengers Bengaluru and Sunrisers Hyderabad facing off in the league opener at the M Chinnaswamy Stadium on Saturday. The final is slated for May 31 in Bengaluru.
Also read: Truck driver’s son Mangesh Yadav’s Rs 5.2 cr journey from Chhindwara to RCB
The second phase will feature eight double-headers. The venues for the playoffs will be announced at a later date.
Here is the full schedule of IPL 2026
|Match
|Date
|Day
|Time (IST)
|Home
|Away
|Venue
|1
|28 March
|Saturday
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Royal Challengers Bengaluru
|Bengaluru
|2
|29 March
|Sunday
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Mumbai Indians
|Mumbai
|3
|30 March
|Monday
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Rajasthan Royals
|Guwahati
|4
|31 March
|Tuesday
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Punjab Kings
|New Chandigarh
|5
|1 April
|Wednesday
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Lucknow Super Giants
|Lucknow
|6
|2 April
|Thursday
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Kolkata Knight Riders
|Kolkata
|7
|3 April
|Friday
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Chennai Super Kings
|Chennai
|8
|4 April
|Sat
|3:30 PM
|Mumbai Indians
|Delhi Capitals
|Delhi
|9
|4 April
|Sat
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Gujarat Titans
|Ahmedabad
|10
|5 April
|Sun
|3:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Sunrisers Hyderabad
|Hyderabad
|11
|5 April
|Sun
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Royal Challengers Bengaluru
|Bengaluru
|12
|6 April
|Mon
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Kolkata Knight Riders
|Kolkata
|13
|7 April
|Tue
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Rajasthan Royals
|Guwahati
|14
|8 April
|Wed
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Delhi Capitals
|Delhi
|15
|9 April
|Thu
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Kolkata Knight Riders
|Kolkata
|16
|10 April
|Fri
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Rajasthan Royals
|Guwahati
|17
|11 April
|Sat
|3:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Punjab Kings
|New Chandigarh
|18
|11 April
|Sat
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Chennai Super Kings
|Chennai
|19
|12 April
|Sun
|3:30 PM
|Gujarat Titans
|Lucknow Super Giants
|Lucknow
|20
|12 April
|Sun
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Mumbai Indians
|Mumbai
|21
|13 April
|Mon
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Sunrisers Hyderabad
|Hyderabad
|22
|14 April
|Tue
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Chennai Super Kings
|Chennai
|23
|15 April
|Wed
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Royal Challengers Bengaluru
|Bengaluru
|24
|16 April
|Thu
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Mumbai Indians
|Mumbai
|25
|17 April
|Fri
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Gujarat Titans
|Ahmedabad
|26
|18 April
|Sat
|3:30 PM
|Delhi Capitals
|Royal Challengers Bengaluru
|Bengaluru
|27
|18 April
|Sat
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Sunrisers Hyderabad
|Hyderabad
|28
|19 April
|Sun
|3:30 PM
|Rajasthan Royals
|Kolkata Knight Riders
|Kolkata
|29
|19 April
|Sun
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Punjab Kings
|New Chandigarh
|30
|20 April
|Mon
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Gujarat Titans
|Ahmedabad
|31
|21 April
|Tue
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Sunrisers Hyderabad
|Hyderabad
|32
|22 April
|Wed
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Lucknow Super Giants
|Lucknow
|33
|23 April
|Thu
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Mumbai Indians
|Mumbai
|34
|24 April
|Fri
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Royal Challengers Bengaluru
|Bengaluru
|35
|25 April
|Sat
|3:30 PM
|Punjab Kings
|Delhi Capitals
|Delhi
|36
|25 April
|Sat
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Rajasthan Royals
|Jaipur
|37
|26 April
|Sun
|3:30 PM
|Chennai Super Kings
|Gujarat Titans
|Ahmedabad
|38
|26 April
|Sun
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Lucknow Super Giants
|Lucknow
|39
|27 April
|Mon
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Delhi Capitals
|Delhi
|40
|28 April
|Tue
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Punjab Kings
|New Chandigarh
|41
|29 April
|Wed
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Mumbai Indians
|Mumbai
|42
|30 April
|Thu
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Gujarat Titans
|Ahmedabad
|43
|1 May
|Fri
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Rajasthan Royals
|Jaipur
|44
|2 May
|Sat
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Chennai Super Kings
|Chennai
|45
|3 May
|Sun
|3:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Sunrisers Hyderabad
|Hyderabad
|46
|3 May
|Sun
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Gujarat Titans
|Ahmedabad
|47
|4 May
|Mon
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Mumbai Indians
|Mumbai
|48
|5 May
|Tue
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Delhi Capitals
|Delhi
|49
|6 May
|Wed
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Sunrisers Hyderabad
|Hyderabad
|50
|7 May
|Thu
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Lucknow Super Giants
|Lucknow
|51
|8 May
|Fri
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Delhi Capitals
|Delhi
|52
|9 May
|Sat
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Rajasthan Royals
|Jaipur
|53
|10 May
|Sun
|3:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Chennai Super Kings
|Chennai
|54
|10 May
|Sun
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Royal Challengers Bengaluru
|Raipur
|55
|11 May
|Mon
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Punjab Kings
|Dharamshala
|56
|12 May
|Tue
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Gujarat Titans
|Ahmedabad
|57
|13 May
|Wed
|7:30 PM
|Kolkata Knight Riders
|Royal Challengers Bengaluru
|Raipur
|58
|14 May
|Thu
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Punjab Kings
|Dharamshala
|59
|15 May
|Fri
|7:30 PM
|Chennai Super Kings
|Lucknow Super Giants
|Lucknow
|60
|16 May
|Sat
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Kolkata Knight Riders
|Kolkata
|61
|17 May
|Sun
|3:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Punjab Kings
|Dharamshala
|62
|17 May
|Sun
|7:30 PM
|Rajasthan Royals
|Delhi Capitals
|Delhi
|63
|18 May
|Mon
|7:30 PM
|Sunrisers Hyderabad
|Chennai Super Kings
|Chennai
|64
|19 May
|Tue
|7:30 PM
|Lucknow Super Giants
|Rajasthan Royals
|Jaipur
|65
|20 May
|Wed
|7:30 PM
|Mumbai Indians
|Kolkata Knight Riders
|Kolkata
|66
|21 May
|Thu
|7:30 PM
|Gujarat Titans
|Chennai Super Kings
|Chennai
|67
|22 May
|Fri
|7:30 PM
|Royal Challengers Bengaluru
|Sunrisers Hyderabad
|Hyderabad
|68
|23 May
|Sat
|7:30 PM
|Punjab Kings
|Lucknow Super Giants
|Lucknow
|69
|24 May
|Sun
|3:30 PM
|Rajasthan Royals
|Mumbai Indians
|Mumbai
|70
|24 May
|Sun
|7:30 PM
|Delhi Capitals
|Kolkata Knight Riders
|Kolkata
