Full list of IPL 2026 players retained, released, purse remaining ahead of auction

The player retention window for the Indian Premier League (IPL) 2026 season closed on November 15, with all 10 franchises confirming their retained players ahead of the auction.

Across teams, a total of 173 players have been retained, including 49 overseas players. A combined purse of Rs 237.55 crore will be available at the auction for a total of 77 player slots.

Also read: Full list of IPL 2026 player trades

With each team allowed to have a maximum squad of 25 players, Punjab Kings (PBKS) have opted to retain 21 players, the most among the 10 franchises, while Mumbai Indians (MI) and Gujarat Titans (GT) have retained 20 players each.

The IPL Player Auction will take place on December 16 at the Etihad Arena in Abu Dhabi.

Heading into the auction, Kolkata Knight Riders (KKR) will have a purse of Rs 64.3 crore, the largest among the group, to fill a maximum of 13 slots with six overseas spots available. Chennai Super Kings (CSK) will have the second-biggest kitty of Rs 43.4 crore to fill a maximum of nine available slots.

Here is the list of players retained, released ahead of IPL 2026, and also a team-wise breakdown of squad sizes, available player slots, and the remaining salary cap for each franchise.

Chennai Super Kings (CSK)

16 players retained | 4 overseas | Total spent: Rs 81.60 crore | Cap remaining: Rs 43.40 crore | Available slots: 9 (4 overseas)

Players retained: Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, *Jamie Overton, MS Dhoni, Mukesh Choudhary, *Nathan Ellis, *Noor Ahmad, Ramakrishna Ghosh, Sanju Samson (Traded from Rajasthan Royals), Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Shreyas Gopal, Syed Khaleel Ahmed, Ayush Mhatre, *Dewald Brevis, Urvil Patel.

Players released: Rachin Ravindra, Deepak Hooda, Vijay Shankar, Shaik Rasheed, Kamlesh Nagarkoti, Matheesha Pathiran, Rahul Tripathi, Vansh Bedi, C Andre Siddharth, Devon Conway, Sam Curran (Traded to Rajasthan Royals), Ravindra Jadeja (Traded to Rajasthan Royals).

Delhi Capitals (DC)

17 players retained | 3 overseas | Total spent: Rs 103.20 crore | Cap remaining: Rs 21.80 crore | Available slots: 8 (5 overseas)

Players retained: Abhishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Axar Patel, *Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, *Mitchell Starc, Mukesh Kumar, Nitish Rana (Traded from Rajasthan Royals), Sameer Rizvi, T. Natarajan, Tripurana Vijay, *Tristan Stubbs, Vipraj Nigam.

Players released: Faf du Plessis, Jake Frasher McGurk, Sediqullah Atal, Manvanth Kumar, Mohit Sharma, Darshan Nalkande, Donovan Ferreria (Traded to Rajasthan Royals).

Gujarat Titans (GT)

20 players retained | 4 overseas | Total spent: Rs 112.10 crore | Cap remaining: Rs 12.90 crore | Available slots: 5 (4 overseas)

Players retained: Anuj Rawat, *Glenn Phillips, Gurnoor Singh Brar, Ishant Sharma, Jayant Yadav, *Jos Buttler, *Kagiso Rabada, Kumar Kushagra, Manav Suthar, Mohammad Siraj, Mohd. Arshad Khan, Nishant Sindhu, Prasidh Krishna, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, *Rashid Khan, Sai Sudharsan, Shahrukh Khan, Shubman Gill, Washington Sundar.

Players released: Dasun Shanaka, Karim Janat, Sherfane Rutherford (Traded to Mumbai Indians), Mahipal Lomror, Gerald Coetzee, Kulwant Khejroliya.

Kolkata Knight Riders (KKR)

12 players retained | 2 overseas | Total spent: Rs 60.70 crore | Cap remaining: Rs 64.30 crore | Available slots: 13 (6 overseas)

Players retained: Ajinkya Rahane, Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, *Rovman Powell, *Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy.

Players released: Luvnith Sisodia, Quinton de Kock, Rahmanullah Gurbaz, Venkatesh Iyer, Andre Russell, Moeen Ali, Spencer Johnson, Anrich Nortje, Chetan Sakariya.

Lucknow Super Giants (LSG)

19 players retained | 4 overseas | Total spent: Rs 102.05 crore | Cap remaining: Rs 22.95 crore | Available slots: 6 (4 overseas)

Players retained: Abdul Samad, *Aiden Markram, Akash Singh, Arjun Tendulkar (Traded from Mumbai Indians), Arshin Kulkarni, Avesh Khan, Ayush Badoni, Digvesh Rathi, Himmat Singh, Manimaran Siddharth, *Matthew Breetzke, Mayank Yadav, Mohammed Shami (Traded from Lucknow Super Giants), *Mitchell Marsh, Mohsin Khan, *Nicholas Pooran, Prince Yadav, Rishabh Pant, Shahbaz Ahmed.

Players released: Aryan Juyal, David Miller, Yuvraj Chaudhary, Rajvardhan Hangargekar, Shardul Thakur (Traded to Mumbai Indians), Akash Deep, Ravi Bishnoi, Shamar Joseph.

Mumbai Indians (MI)

20 players retained | 7 overseas | Total spent: Rs 122.25 crore | Cap remaining: Rs 2.75 crore | Available slots: 5 (1 overseas)

Players retained: *Allah Ghazanfar, Ashwani Kumar, *Corbin Bosch, Deepak Chahar, Hardik Pandya, Jasprit Bumrah, Mayank Markande (Traded from Kolkata Knight Riders), *Mitchell Santner, Naman Dhir, Raghu Sharma, Raj Angad Bawa, Robin Minz, Rohit Sharma, *Ryan Rickelton, Shardul Thakur (Traded from Lucknow Super Giants), *Sherfane Rutherford (Traded from Gujarat Titans), Suryakumar Yadav, Tilak Verma, *Trent Boult, *Will Jacks.

Players released: Satyanarayana Raju, Reece Topley, KL Srijith, Karn Sharma, Arjun Tendulkar (Traded to Lucknow Super Giants), Bevon Jacobs, Mujeeb Ur Rahman, Lizard Williams, Vignesh Puthir, Charith Assalanka, Jonny Bairstow.

Punjab Kings (PBKS)

21 players retained | 6 overseas | Total spent: Rs 113.50 crore | Cap remaining: Rs 11.50 crore | Available slots: 4 (2 overseas)

Players retained: Arshdeep Singh, *Azmatullah Omarzai, Harnoor Pannu, Harpreet Brar, *Lockie Ferguson, *Marco Jansen, *Marcus Stoinis, *Mitch Owen, Musheer Khan, Nehal Wadhera, Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Pyla Avinash, Shashank Singh, Shreyas Iyer, Suryansh Shedge, Vishnu Vinod, Vyshak Vijaykumar, *Xavier Bartlett, Yash Thakur, Yuzvendra Chahal.

Players released: Glenn Maxwell, Josh Inglis, Aaron Hardie, Kuldeep Sen, Praveen Dubey, Kyle Jamieson.

Rajasthan Royals (RR)

16 players retained | 7 overseas | Total spent: Rs 108.95 crore | Cap remaining: Rs 16.05 crore | Available slots: 9 (1 overseas)

Players retained: Dhruv Jurel, *Donovan Ferreira (Traded from Delhi Capitals), *Jofra Archer, *Kwena Maphaka, *Lhuan-Dre Pretorious, *Nandre Burger, Ravindra Jadeja (Traded from Chennai Super Kings), Riyan Parag, *Sam Curran (Traded from Chennai Super Kings), Sandeep Sharma, *Shimron Hetmyer, Shubham Dubey, Tushar Deshpande, Vaibhav Suryavanshi, Yashaswi Jaiswal, Yudhvir Charak.

Players released: Sanju Samson (Traded to Chennai Super Kings), Nitish Rana (Traded to Delhi Capitals), Wanindu Hasaranga, Maheesh Theekshana, Kunal Singh Rathore, Fazhalhaq Farooqi, Akash Madhwal, Ashok Sharma, Kumar Kartikeya.

Royal Challengers Bengaluru (RCB)

17 players retained | 6 overseas | Total spent: Rs 108.60 crore | Cap remaining: Rs 16.40 crore | Available slots: 8 (2 overseas)

Players retained: Abhinandan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Devdutt Padikkal, *Jacob Bethell, Jitesh Sharma, *Josh Hazlewood, Krunal Pandya, *Nuwan Thushara, *Phil Salt, Rajat Patidar, Rasikh Dar, *Romario Shepherd, Suyash Sharma, Swapnil Singh, *Tim David, Virat Kohli, Yash Dayal.

Players released: Liam Livingstone, Swastik Chikara, Mayank Agarwal, Tim Seifert, Manoj Bhandage, Lungi Ngidi, Mohit Rathee, Blessing Murazabani.

Sunrisers Hyderabad (SRH)

15 players retained | 6 overseas | Total spent: Rs 99.50 crore | Cap remaining: Rs 25.50 crore | Available slots: 10 (2 overseas)

Players retained: Abhishek Sharma, Aniket Verma, *Brydon Carse, *Eshan Malinga, Harsh Dubey, Harshal Patel, *Heinrich Klaasen, Ishan Kishan, Jaydev Unadkat, *Kamindu Mendis, Nitish Kumar Reddy, *Pat Cummins, Smaran Ravichandaran, *Travis Head, Zeeshan Ansari.

Players released: Mohammed Shami (Traded to Lucknow Super Giants), Atharva Taide, Abhinav Manohar, Sachin Baby, Wiaan Mulder, Simarjeet Singh, Rahul Chahar, Adam Zampa.

Note: * denotes overseas players.