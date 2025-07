Maharaja Trophy T20 squads after auction; Padikkal gets top bid, Samit Dravid unsold

The fourth edition of the Maharaja Trophy KSCA T20 auction saw Devdutt Padikkal lead the charts as the most expensive player of the day, picked up by the Hubli Tigers for Rs 13.20 lakh.

Batting legend Rahul Dravid's son Samit Dravid went unsold.

Second-highest bids

Abhinav Manohar and Manish Pandey followed closely behind, attracting bids of Rs 12.20 lakh each from the Hubli Tigers and Mysuru Warriors respectively.

Among the bowlers, Shivamogga Lions went big for pacer Vidwath Kaverappa at Rs 10.80 lakh, while Bengaluru Blasters shelled out 8.30 lakh for strike bowler Vidyadhar Patil, underlining the premium on wicket-takers this season.

Each team will make two more additions to their squads with players from their respective catchment areas.

Maharaja Trophy KSCA T20 will be played from August 11 to 27 at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru.

Maharaja Trophy KSCA T20 Squads

Mysore Warriors Squad

Retained: Karthik S U (Rs 0.50 lakh), Karthik CA (Rs 4.20 lakh), Prasidh Krishna (Rs 2 lakh), Karun Nair (Rs 6.80 lakh)

Manish Pandey (Rs 12.20 lakh), Gowtham K (Rs 4.40 lakh), Yashovardhan Parantap (Rs 2.00 lakh), Venkatesh M (Rs 2 lakh), Harshil Dharmani (Rs 3.20 lakh), Lankesh KS (Rs 0.50 lakh), Kumar LR (Rs 1.50 lakh), Goutham Mishra (Rs 2.25 lakh), Shikhar Shetty (Rs 4.70 lakh), Sumit Kumar (Rs 1 lakh), Dhanush Gowda (Rs 0.50 lakh), Kushaal M Wadhwani (Rs 0.50 lakh), Sharath Srinivas (Rs 1 lakh), Shamanth SM (Rs 0.50 lakh)

Bengaluru Blasters Squad

Retained: Mayank Agarawal (Rs 14.00 lakh), Shubhang Hegde (Rs 4.30 lakh), Suraj Ahuja (Rs 1 lakh), Naveen MG (Rs 2.30 lakh)

A Rohan Patil (Rs 2.70 lakh), Chetan L R (Rs 5.10 lakh), Mohsin Khan (Rs 1 lakh), Vidyadhar Patil (Rs 8.30 lakh), Siddharth Akhil (Rs 0.50 lakh), Madhav Prakash Bajaj (Rs 3.15 lakh), Rohan Naveen (Rs 4.25 lakh), Kruthik Krishna (Rs 0.50 lakh), Advith M Shetty (Rs 0.25 lakh), Bhuvan Mohan Raju (Rs 0.25 lakh), Rohan M Raju (Rs 0.25 lakh), Niranjan Naik (Rs 0.25 lakh), Prateek Jain (Rs 1.00 lakh), Ishaan S (Rs 0.50 lakh)

Gulbarga Mystics Squad

Retained: Luvnith Sisodia (Rs 7.20 lakh), Pravin Dubey (Rs 6.80 lakh), Vyshak V (Rs 8.80 lakh), Smaran R (Rs 3.15 lakh)

Siddharth KV (Rs 6.10 lakh), Monish Reddy (Rs 4.65 lakh), Lavish Kaushal (Rs 7.75 lakh), Prithviraj (Rs 0.69 lakh), Harsha Wardhan Khuba (Rs 0.25 lakh), Sheetal Kumar (Rs 0.25 lakh), Jasper EJ (Rs 0.50 lakh), Mohith BA (Rs 0.50 lakh), Faizan Raiz (Rs 0.25 lakh), Sourab M Muttur (Rs 0.25 lakh), SJ Nikin Jose (Rs 1 lakh), Prajwal Pavan (Rs 0.50 lakh), Younus Ali Baig (Rs 0.25 lakh), Likhit M Bannur (Rs 0.80 lakh)

Hubli Tigers Squad

Retained: Manvanth Kumar L (Rs 1 lakh), Shrijith KL (Rs 2.10 lakh), KC Cariappa (Rs 4.20 lakh), Karthikeya KP (Rs 1.20 lakh)

Abhinav Manohar (Rs 12.20 lakh), Devdutt Padikkal (Rs 13.20 lakh), Mohammed Taha (Rs 4.60 lakh), Vijayaraj B (Rs 0.50 lakh), Prakhar Chaturvedi (Rs 0.50 lakh), Sankalp SS (Rs 0.50 lakh), Samarth Nagaraj (Rs 3.20 lakh), Rakshith S (Rs 0.50 lakh), Nithin Shanthaveri Nagaraja (Rs 0.25 lakh), Yash Raj Punja (Rs 0.25 lakh), Ritesh L Bhatkal (Rs 1 lakh), Shreesha S Achar (Rs 1.05 lakh), Nathan Joachim Francis Dmello (Rs 0.25 lakh), Nischith Pai (Rs 0.50 lakh)

Shivamogga Lions Squad

Retained: Vasuki Koushik (Rs 5.90 lakh), Nihal Ullal (Rs 2.10 lakh), Hardik Raj (Rs 5.80 lakh), Avinash D (Rs 5.40 lakh)

Vidwath Kaverappa (Rs 10.80 lakh), Anirudha Joshi (Rs 3.60 lakh), Aneeshwar Gautam (Rs 8.20 lakh), Dhruv Prabhakar (Rs 0.50 lakh), Sanjay Ashwin C (Rs 0.50 lakh), Anand Doddamani (Rs 0.50 lakh), Sahil Sharma (Rs 0.25 lakh), Deepak Devadiga (Rs 1.20 lakh), Bharath Dhuri (Rs 0.25 lakh), Rohit Kumar K (Rs 0.25 lakh), Tushar Singh (Rs 1.05 lakh), Darshan MB (Rs 1.10 lakh), Maribasava Chandrashekhar Gowda (Rs 0.25 lakh), Sireesh Balgaar (Rs 0.25 lakh)

Mangaluru Dragons Squad

Retained: Paras Gurbax Arya (Rs 0.50 lakh), Macneil Hadley Noronha (Rs 5 lakh), Lochan S Gowda (Rs 0.55 lakh), Abhilash Shetty (Rs 6.30 lakh)

Sharath BR (Rs 2.20 lakh), Ronit More (Rs 3.40 lakh), Shreyas Gopal (Rs 8.60 lakh), Melu Kranthi Kumar (Rs 5.60 lakh), Sachin Shinde (Rs 1 lakh), Aneesh KV (Rs 1 lakh), Thippa Reddy (Rs 0.80 lakh), Aaditya Nair (Rs 1.10 lakh), Aadarsh Prajwal (Rs 3.25 lakh), Abhishek Prabhakar (Rs 3.07 lakh), Shivaraj S (Rs 6.55 lakh), Pallav Kumar Das (Rs 1 lakh)