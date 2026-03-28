IPL 2026 guide: Schedule, squads, venues, tickets, match times, live TV, streaming and more
IPL 2026 is set to begin in Bengaluru on March 28. The final is scheduled for May 31 in Bengaluru. A total of 74 matches will be played involving 10 teams
The 19th edition of the Indian Premier League (IPL 2026) will begin today (March 28) at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. Defending champions Royal Challengers Bengaluru (RCB) meet Sunrisers Hyderabad (SRH).
Here is your complete guide to IPL 2026. Know about the format of IPL 2026, teams, venues, match start times, live TV and streaming information, past champions, and more.
IPL 2026 start and end dates
IPL 2026 begins in Bengaluru on March 28. The final is scheduled for May 31 in Bengaluru. A total of 74 matches will be played involving 10 teams. The Board of Control for Cricket in India (BCCI) has released the schedule for the league phase of 70 games, from March 28 to May 24. The schedule for Qualifier 1, Qualifier 2, Eliminator, and the final is yet to be released.
IPL 2026 start times
Matches will be played at 3:30 PM IST and 7:30 PM IST.
IPL 2026 tickets
Tickets can be purchased on BookMyShow, District by Zomato and teams’ official websites and apps.
IPL 2026 groups based on number of titles won
Group A: Chennai Super Kings (5 titles), Kolkata Knight Riders (3), Rajasthan Royals (1), Royal Challengers Bengaluru (1), Punjab Kings.
Group B: Mumbai Indians (5), Sunrisers Hyderabad (1), Gujarat Titans (1), Delhi Capitals, Lucknow Super Giants.
Note: In the previous three years, teams in the same group played each other twice and once against teams in the other group. However, in IPL 2026, it is reversed to teams in the same group playing each other once and twice against teams in the other group.
IPL 2026 format
All 10 teams play in a round-robin format with the top four entering the playoffs after the league phase. Each side plays 14 games in the league stage. The top two feature in Qualifier 1 with the winner reaching the final. The Eliminator features third and fourth-placed teams, with the winner playing the loser of Qualifier 1, in Qualifier 2. The winner of Qualifier 2 goes to the final.
IPL 2026 venues (13)
Arun Jaitley Stadium, Delhi
Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow
Eden Gardens, Kolkata
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamsala
M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru
MA Chidambaram Stadium, Chepauk, Chennai
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, New Chandigarh
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Raipur
Wankhede Stadium, Mumbai
IPL 2026 live TV and streaming information
All matches of IPL 2026 will be telecast live on Star Sports Network with commentary in 12 languages (English, Hindi, Bengali, Bhojpuri, Tamil, Telugu, Kannada, Punjabi, Haryanvi, Marathi, Gujarati, Malayalam) while IPL 2026 live streaming is on JioHotstar.
IPL 2026 schedule (League phase – 70 matches)
1. March 28 – Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad (Bengaluru, 7:30 PM IST)
2. March 29 – Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders (Mumbai, 7:30 PM IST)
3. March 30 – Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings (Guwahati, 7:30 PM IST)
4. March 31 – Punjab Kings v Gujarat Titans (New Chandigarh, 7:30 PM IST)
5. April 1 – Lucknow Super Giants v Delhi Capitals (Lucknow, 7:30 PM IST)
6. April 2 – Kolkata Knight Riders v Sunrisers Hyderabad (Kolkata, 7:30 PM IST)
7. April 3 – Chennai Super Kings v Punjab Kings (Chennai, 7:30 PM IST)
8. April 4 – Delhi Capitals v Mumbai Indians (Delhi, 3:30 PM IST)
9. April 4 – Gujarat Titans v Rajasthan Royals (Ahmedabad, 7:30 PM IST)
10. April 5 – Sunrisers Hyderabad v Lucknow Super Giants (Hyderabad, 3:30 PM IST)
11. April 5 – Royal Challengers Bengaluru v Chennai Super Kings (Bengaluru, 7:30 PM IST)
12. April 6 – Kolkata Knight Riders v Punjab Kings (Kolkata, 7:30 PM IST)
13. April 7 – Rajasthan Royals v Mumbai Indians (Guwahati, 7:30 PM IST)
14. April 8 – Delhi Capitals v Gujarat Titans (Delhi, 7:30 PM IST)
15. April 9 – Kolkata Knight Riders v Lucknow Super Giants (Kolkata, 7:30 PM IST)
16. April 10 – Rajasthan Royals v Royal Challengers Bengaluru (Guwahati, 7:30 PM IST)
17. April 11 – Punjab Kings v Sunrisers Hyderabad (New Chandigarh, 3:30 PM IST)
18. April 11 – Chennai Super Kings v Delhi Capitals (Chennai, 7:30 PM IST)
19. April 12 – Lucknow Super Giants v Gujarat Titans (Lucknow, 3:30 PM IST)
20. April 12 – Mumbai Indians v Royal Challengers Bengaluru (Mumbai, 7:30 PM IST)
21. April 13 – Sunrisers Hyderabad v Rajasthan Royals (Hyderabad, 7:30 PM IST)
22. April 14 – Chennai Super Kings v Kolkata Knight Riders (Chennai, 7:30 PM IST)
23. April 15 – Royal Challengers Bengaluru v Lucknow Super Giants (Bengaluru, 7:30 PM IST)
24. April 16 – Mumbai Indians v Punjab Kings (Mumbai, 7:30 PM IST)
25. April 17 – Gujarat Titans v Kolkata Knight Riders (Ahmedabad, 7:30 PM IST)
26. April 18 – Royal Challengers Bengaluru v Delhi Capitals (Bengaluru, 3:30 PM IST)
27. April 18 - Sunrisers Hyderabad v Chennai Super Kings (Hyderabad, 7:30 PM IST)
28. April 19 - Kolkata Knight Riders v Rajasthan Royals (Kolkata, 3:30 PM IST)
29. April 19 – Punjab Kings v Lucknow Super Giants (New Chandigarh, 7:30 PM IST)
30. April 20 – Gujarat Titans v Mumbai Indians (Ahmedabad, 7:30 PM IST)
31. April 21 – Sunrisers Hyderabad v Delhi Capitals (Hyderabad, 7:30 PM IST)
32. April 22 – Lucknow Super Giants v Rajasthan Royals (Lucknow, 7:30 PM IST)
33. April 23 – Mumbai Indians v Chennai Super Kings (Mumbai, 7:30 PM IST)
34. April 24 – Royal Challengers Bengaluru v Gujarat Titans (Bengaluru, 7:30 PM IST)
35. April 25 – Delhi Capitals v Punjab Kings (Delhi, 3:30 PM IST)
36. April 25 – Rajasthan Royals v Sunrisers Hyderabad (Jaipur, 7:30 PM IST)
37. April 26 – Gujarat Titans v Chennai Super Kings (Ahmedabad, 3:30 PM IST)
38. April 26 – Lucknow Super Giants v Kolkata Knight Riders (Lucknow, 7:30 PM IST)
39. April 27 – Delhi Capitals v Royal Challengers Bengaluru (Delhi, 7:30 PM IST)
40. April 28 – Punjab Kings v Rajasthan Royals (New Chandigarh, 7:30 PM IST)
41. April 29 – Mumbai Indians v Sunrisers Hyderabad (Mumbai, 7:30 PM IST)
42. April 30 – Gujarat Titans v Royal Challengers Bengaluru (Ahmedabad, 7:30 PM IST)
43. May 1 – Rajasthan Royals v Delhi Capitals (Jaipur, 7:30 PM IST)
44. May 2 – Chennai Super Kings v Mumbai Indians (Chennai, 7:30 PM IST)
45. May 3 – Sunrisers Hyderabad v Kolkata Knight Riders (Hyderabad, 3:30 PM IST)
46. May 3 – Gujarat Titans v Punjab Kings (Ahmedabad, 7:30 PM IST)
47. May 4 – Mumbai Indians v Lucknow Super Giants (Mumbai, 7:30 PM IST)
48. May 5 – Delhi Capitals v Chennai Super Kings (Delhi, 7:30 PM IST)
49. May 6 – Sunrisers Hyderabad v Punjab Kings (Hyderabad, 7:30 PM IST)
50. May 7 – Lucknow Super Giants v Royal Challengers Bengaluru (Lucknow, 19:30 IST)
51. May 8 – Delhi Capitals v Kolkata Knight Riders (Delhi, 7:30 PM IST)
52. May 9 – Rajasthan Royals v Gujarat Titans (Jaipur, 7:30 PM IST)
53. May 10 – Chennai Super Kings v Lucknow Super Giants (Chennai, 3:30 PM IST)
54. May 10 – Royal Challengers Bengaluru v Mumbai Indians (Raipur, 7:30 PM IST)
55. May 11 – Punjab Kings v Delhi Capitals (Dharamsala, 7:30 PM IST)
56. May 12 – Gujarat Titans v Sunrisers Hyderabad (Ahmedabad, 7:30 PM IST)
57. May 13 – Royal Challengers Bengaluru v Kolkata Knight Riders (Raipur, 7:30 PM IST)
58. May 14 – Punjab Kings v Mumbai Indians (Dharamsala, 7:30 PM IST)
59. May 15 – Lucknow Super Giants v Chennai Super Kings (Lucknow, 7:30 PM IST)
60. May 16 – Kolkata Knight Riders v Gujarat Titans (Kolkata, 7:30 PM IST)
61. May 17 – Punjab Kings v Royal Challengers Bengaluru (Dharamsala, 3:30 PM IST)
62. May 17 – Delhi Capitals v Rajasthan Royals (Delhi, 7:30 PM IST)
63. May 18 – Chennai Super Kings v Sunrisers Hyderabad (Chennai, 7:30 PM IST)
64. May 19 – Rajasthan Royals v Lucknow Super Giants (Jaipur, 7:30 PM IST)
65. May 20 – Kolkata Knight Riders v Mumbai Indians (Kolkata, 7:30 PM IST)
66. May 21 – Chennai Super Kings v Gujarat Titans (Chennai, 7:30 PM IST)
67. May 22 – Sunrisers Hyderabad v Royal Challengers Bengaluru (Hyderabad, 7:30 PM IST)
68. May 23 – Lucknow Super Giants v Punjab Kings (Lucknow, 7:30 PM IST)
69. May 24 – Mumbai Indians v Rajasthan Royals (Mumbai, 3:30 PM IST)
70. May 24 – Kolkata Knight Riders v Delhi Capitals (Kolkata, 7:30 PM IST)
IPL 2026 squads
Chennai Super Kings: Ruturaj Gaikwad (captain), Ayush Mhatre, M.S. Dhoni, Sanju Samson, Dewald Brevis, Urvil Patel, Shivam Dube, Jamie Overton, Ramakrishna Ghosh, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed, Anshul Kamboj, Gurjapneet Singh, Shreyas Gopal, Mukesh Choudhary, Nathan Ellis, Akeal Hosein, Prashant Veer, Kartik Sharma, Matthew Short, Aman Khan, Sarfaraz Khan, Matt Henry, Rahul Chahar, Zak Foulkes. Coach: Stephen Fleming.
Delhi Capitals: Axar Patel (captain), Nitish Rana, Abishek Porel, Ajay Mandal, Ashutosh Sharma, Dushmantha Chameera, Karun Nair, KL Rahul, Kuldeep Yadav, Madhav Tiwari, Mitchell Starc, Sameer Rizvi, T Natarajan, Tripurana Vijay, Tristan Stubbs, Vipraj Nigam, David Miller, Ben Duckett, Auqib Nabi, Pathum Nissanka, Lungi Ngidi, Sahil Parakh, Prithvi Shaw, Kyle Jamieson. Coach: Hemang Badani.
Gujarat Titans: Shubman Gill (captain), Sai Sudharsan, Kumar Kushagra, Anuj Rawat, Jos Buttler, Nishant Sindhu, Washington Sundar, Glenn Phillips, Arshad Khan, Shahrukh Khan, Rahul Tewatia, Kagiso Rabada, Mohammed Siraj, Prasidh Krishna, Ishant Sharma, Gurnoor Singh Brar, Rashid Khan, Manav Suthar, Sai Kishore, Jayant Yadav, Ashok Sharma, Jason Holder, Tom Banton, Prithvi Raj Yarra, Luke Wood. Coach: Ashish Nehra.
Kolkata Knight Riders: Ajinkya Rahane (captain), Angkrish Raghuvanshi, Anukul Roy, Harshit Rana, Manish Pandey, Ramandeep Singh, Rinku Singh, Rovman Powell, Sunil Narine, Umran Malik, Vaibhav Arora, Varun Chakaravarthy, Cameron Green, Finn Allen, Matheesha Pathirana, Tejasvi Singh, Kartik Tyagi, Prashant Solanki, Rahul Tripathi, Tim Seifert, Sarthak Ranjan, Daksh Kamra, Rachin Ravindra, Akash Deep, Blessing Muzarabani. Coach: Abhishek Nayar.
Lucknow Super Giants: Rishabh Pant (captain), Abdul Samad, Ayush Badoni, Aiden Markram, Matthew Breetzke, Himmat Singh, Nicholas Pooran, Mitchell Marsh, Shahbaz Ahmed, Arshin Kulkarni, Mayank Yadav, Avesh Khan, Mohsin Khan, Manimaran Siddharth, Digvesh Rathi, Prince Yadav, Akash Singh, Mohammed Shami, Arjun Tendulkar, Wanindu Hasaranga, Anrich Nortje, Mukul Choudhary, Naman Tiwari, Akshat Raghuwanshi, Josh Inglis. Coach: Justin Langer.
Mumbai Indians: Hardik Pandya (captain), Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Tilak Varma, Ryan Rickleton, Robin Minz, Raj Bawa, Raghu Sharma, Mitchell Santner, Corbin Bosch, Naman Dhir, Jasprit Bumrah, Trent Boult, Allah Ghafanzar, Ashwani Kumar, Deepak Chahar, Will Jacks, Sherfane Rutherford, Mayank Markande, Shardul Thakur, Quinton de Kock, Danish Malewar, Mohammad Izhar, Atharva Ankolekar, Mayank Rawat. Coach: Mahela Jayawardene.
Punjab Kings: Shreyas Iyer (captain), Prabhsimran Singh, Priyansh Arya, Shashank Singh, Nehal Wadhera, Marcus Stoinis, Azmatullah Omarzai, Marco Jansen, Harpreet Brar, Yuzvendra Chahal, Arshdeep Singh, Musheer Khan, Pyala Avinash, Harnoor Pannu, Suryansh Shedge, Mitchell Owen, Xavier Bartlett, Lockie Ferguson, Vyshak Vijaykumar, Yash Thakur, Vishnu Vinod, Cooper Connolly, Ben Dwarshuis, Pravin Dubey, Vishal Nishad. Coach: Ricky Ponting.
Rajasthan Royals: Riyan Parag (captain), Ravindra Jadeja, Sam Curran, Donovan Ferreira, Sandeep Sharma, Shubham Dubey, Vaibhav Suryavanshi, Lhuan-Dre Pretorius, Shimron Hetmyer, Yashasvi Jaiswal, Dhruv Jurel, Yudhvir Singh Charak, Jofra Archer, Tushar Deshpande, Kwena Maphaka, Nandre Burger, Ravi Bishnoi, Sushant Mishra, Yash Raj Punja, Vignesh Puthur, Ravi Singh, Aman Rao, Brijesh Sharma, Adam Milne, Kuldeep Sen. Coach: Kumar Sangakkara.
Royal Challengers Bengaluru: Rajat Patidar (captain), Virat Kohli, Devdutt Padikkal, Phil Salt, Jitesh Sharma, Krunal Pandya, Swapnil Singh, Tim David, Romario Shepherd, Jacob Bethell, Josh Hazlewood, Yash Dayal, Bhuvneshwar Kumar, Nuwan Thushara, Rasikh Salam, Abhinandan Singh, Suyash Sharma, Venkatesh Iyer, Jacob Duffy, Satvik Deswal, Mangesh Yadav, Jordan Cox, Vicky Ostwal, Vihaan Malhotra, Kanishk Chouhan. Coach: Andy Flower.
Sunrisers Hyderabad: Pat Cummins (captain), Ishan Kishan (Interim captain as Cummins will miss first few games as he recovers from an injury), Travis Head, Abhishek Sharma, Aniket Verma, R. Smaran, Heinrich Klaasen, Nitish Kumar Reddy, Harsh Dubey, Kamindu Mendis, Harshal Patel, Brydon Carse, Jaydev Unadkat, Eshan Malinga, Zeeshan Ansari, Shivang Kumar, Salil Arora, Sakib Hussain, Onkar Tarmale, Amit Kumar, Praful Hinge, Krains Fuletra, Liam Livingstone, Shivam Mavi, Jack Edwards. Coach: Daniel Vettori.
Past champions of IPL
2008: Rajasthan Royals
2009: Deccan Chargers
2010: Chennai Super Kings
2011: CSK
2012: Kolkata Knight Riders
2013: Mumbai Indians
2014: KKR
2015: MI
2016: Sunrisers Hyderabad
2017: MI
2018: CSK
2019: MI
2020: MI
2021: CSK
2022: Gujarat Titans
2023: CSK
2024: KKR
2025: Royal Challengers Bengaluru
Teams with most titles
CSK – 5 (2010, 2011, 2018, 2021, 2023)
MI – 5 (2013, 2015, 2017, 2019, 2020)
KKR – 3 (2012, 2014, 2024)