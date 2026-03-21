    Kerala assembly polls: BJP releases third list of 11 candidates
    Karamana Jayan fielded from Thiruvananthapuram; Raveendranath Vakathanam from Puthuppally, TN Suresh from Kovalam, among others

    21 March 2026 2:41 PM IST  (Updated:2026-03-21 09:11:26)

    New Delhi, Mar 21 (PTI) The BJP on Saturday released its third list of 11 candidates for the Kerala Assembly Polls, fielding Karamana Jayan from Thiruvananthapuram.

    According to the list, Raveendranath Vakathanam will join the fray from Puthuppally, KR Rajesh from Chavara, R S Arun Raj from Chadayamangalam, and V Ratheesh from Peerumade seat.

    Vivek Gopan will contest from Aruvikkara seat, TN Suresh from Kovalam, and S Rajasekharan Nair from Neyyattinkara seat.

    The party has fielded Ajimon from Mavelikkara seat, BS Anoop from Chirayinkeezhu, and Pandalam Prathapan from Adoor seat. PTI

